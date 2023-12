Bei einem nächtlichen Einbruch in einen Kiosk auf der Hochstraße hatten es Kriminelle auf Tabakwaren und E-Zigaretten abgesehen.

Waldbröl (ots) - Gegen 02.25 Uhr am Mittwoch (13. Dezember) war ein Anwohner durch einen lauten Knall auf den Einbruch aufmerksam geworden. Zwei Täter hatte die Glasscheibe der Eingangstür zerstört und im Anschluss im Geschäft Tabakwaren und E-Zigaretten gestohlen. Der Zeuge konnte beim Blick aus dem Fenster zwei Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren erkennen, die mit einem weißen Beutel in Richtung Scharnhorststraße flüchteten. Die Flüchtenden waren etwa 175 cm groß und trugen weiße Oberbekleidung.



Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.



