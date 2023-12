Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (9.

Radevormwald (ots) - Dezember) einen Geldtresor aus einem Hofladen gestohlen.

Es handelt sich um einen Hofladen in der Straße "3. Uelfe". In dem frei zugänglichen Hofladen rissen die Täter einen an der Wand befestigten Geldtresor aus der Verankerung.

Die Tatzeit liegt zwischen 21 Uhr abends und 7:45 Uhr morgens.



Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.



