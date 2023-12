Am Samstag (9.

Engelskirchen (ots) - Dezember) ist eine 79-jährige Engelskirchenerin um 13:10 Uhr auf der Olpener Straße, in Höhe des Aggertal Gymnasiums, von einem Unbekannten angesprochen worden. Der Unbekannte fragte nach der nächsten Werkstatt und bedankte sich anschließend bei der Seniorin. Er verbeugte sich und gab ihr einen Kuss auf die Hand. Anschließend fuhr er mit einem Auto in unbekannte Richtung weiter. Die 79-Jährige war mit einem Rollator unterwegs. Wenig später stellte sie fest, dass ihre Geldbörse, die sich im Korb des Rollators befunden hatte, fehlte.



Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.



