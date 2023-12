Unbekannte haben zwischen 0 Uhr und 9.30 Uhr am Donnerstag (28.

Lindlar (ots) - Dezember) einen Bus und eine Bushaltestelle am Wilhelm-Breidenbach-Weg beschädigt.

Die Täter öffneten auf bislang unbekannte Weise den Bus, der an einer Haltestelle des Schulzentrums Lindlar abgestellt war. Dann rissen sie mit Gewalt die Nothämmer aus den Vorrichtungen und entwendeten einen Feuerlöscher. Anschließend zerstörten die Unbekannten mehrere Scheiben des Haltestellenunterstandes.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02261/8199-1212

E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell