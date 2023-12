Am 25.12.2023 kam es um 18:45 Uhr auf der K 41 zu einem Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen.

Gummersbach (ots) - Ein 66-jähriger Autofahrer aus Gummersbach in Begleitung seiner 69-jährigen Beifahrerin geriet aus Richtung Hardt-Hanfgarten kommend in Fahrtrichtung Liefenroth aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit den Fahrzeugen eines ebenfalls 66-jährigen Gummersbachers in Begleitung seiner 60-jährigen Beifahrerin und dem eines 20-jährigen Kölners zusammen.

Bei dem Zusammenprall wurden alle Fahrzeuginsassen verletzt. Die verletzten Beteiligten kamen nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in die umliegenden Krankenhäuser Gummersbach und Engelskirchen. Der 66-jährige Unfallverursacher wurde leicht im PKW eingeklemmt und durch die hinzugerufene Feuerwehr befreit. Es entstand mittlerer Sachschaden in Höhe von 25.000 EUR.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und die Bergung der verunfallten Fahrzeuge wurde die Unfallstelle für den Fahrzeugverkehr gesperrt.



