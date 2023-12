Eine 18-jährige Pkw Fahrerin befuhr die Friedrichstraße aus Richtung Bergisch Born kommend, in Fahrtrichtung Hückeswagen.

Hückeswagen (ots) - In ihrem Fahrzeug befand sich eine 18-jährige Beifahrerin. In dem Einmündungsbereich Friedrichstraße / August- Lütgenau- Straße beabsichtigte die 18-jährige Hückeswagenerin nach links auf die August-Lütgenau- Straße abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah sie die, ihr entgegenkommende und Vorrangsberechtigte 33-jährige Pkw Fahrerin. In deren Pkw befand sich ihr 34-jährige Ehemann, sowie die zehn, acht und einjährigen Kinder. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verloren beiden Fahrzeuge Betriebsstoffe und waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeuge wurden durch umliegende Abschleppunternehmen abgeschleppt. Die hinzugezogene Feuerwehr kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit für ca. eine Stunde komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Alle beteiligten leicht verletzte Personen wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.



