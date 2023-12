Unbekannte haben am Mittwoch (13. Dezember) versucht, in ein Einfamilienhaus im Andreasweg in Gummersbach-Hunstig einzubrechen.

Gummersbach (ots) - Zwischen 12 und 16 Uhr versuchten die Unbekannten die Haustür aufzuhebeln. Ins Haus gelangten die Unbekannten jedoch nicht. Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.



