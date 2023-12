Zwischen 3 Uhr und 4.45 Uhr am Donnerstagmorgen (30. November) haben Unbekannte versucht, in eine Gaststätte in der Elberfelder Straße einzubrechen.

Radevormwald (ots) - Die Einbrecher versuchten sowohl die vordere Eingangstür als auch eine Hintertür zu der Gaststätte aufzuhebeln. In die Räumlichkeiten gelangten sie jedoch nicht.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.



