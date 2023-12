Vom Gelände eines Autohauses in Gummersbach-Derschlag haben zwei unbekannte Männer am frühen am Samstagmorgen (23. Dezember) einen weißen Range Rover Velar gestohlen.

Gummersbach (ots) - Anhand einer Videoaufzeichnung konnte ermittelt werden, dass zwei dunkel gekleidete Männer kurz vor halb eins in den auf dem Ausstellungsgelände des Autohauses abgestellten Range Rover stiegen und kurz darauf davonfuhren. Vermutlich dürften die Täter auch schon im Vorfeld den Tatort ausgekundschaftet haben. Etwa zwei Stunden vor dem Diebstahl waren von einer Videokamera bereits zwei Personen erfasst worden, die sich auffällig für den Wagen interessierten. Einer der Personen führte zu diesem Zeitpunkt einen Regenschirm sowie eine größere Tüte mit.



Wer im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 zu melden.



