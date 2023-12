Wegen Sachbeschädigung an mehreren Autos ermittelt die Polizei gegen einen 19-Jährigen aus Gummersbach.

Gummersbach (ots) - Mehrere Zeugen hatten gegen 22.20 Uhr am 2. Weihnachtstag beobachtet, wie der Tatverdächtige auf der Hohensteinstraße in Gummersbach-Rebbelroth mehrere Autos durch Fußtritte beschädigte. Als Zeugen dem Beschuldigten folgten, versuchte dieser sich im Hinterhof eines Hauses zu verstecken. Die Zeugen versperrten daraufhin den Zugang, sodass die alarmierte Polizei den deutlich alkoholisierten 19-Jährigen antreffen konnte. Insgesamt stellte die Polizei an fünf Autos entsprechende Schäden fest und leitete ein Strafverfahren gegen den Gummersbacher ein.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02261/8199-1210

E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell