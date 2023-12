Bei einem Unfall am Donnerstag (28.

Wipperfürth (ots) - Dezember) auf der Straße "Grunewald"/L 284 in Wipperfürth zogen sich ein 51-Jähriger und eine 18-Jährige schwere Verletzungen zu.

Die 18-jährige Autofahrerin aus Lindlar fuhr gegen 14 Uhr auf der K18 und beabsichtigte auf die L284 in Richtung Wipperfürth abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Auto eines 51-jährigen Lindlarers, der auf der L284 in Richtung Lindlar unterwegs war. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer und kamen in umliegende Krankenhäuser. An den Autos erstand erheblicher Sachschaden; sie mussten abgeschleppt werden. Die L284 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen komplett gesperrt.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02261/8199-1212

E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell