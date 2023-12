Bundesstraße 80 zwischen Witzenhausen (Hessen) und Hann.

Göttingen (ots) - Münden-Hedemünden (Landkreis Göttingen, Niedersachsen)

Sonntag, 3. Dezember 2023, gegen 11.35 Uhr



HANN. MÜNDEN (jk) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B 80 zwischen Witzenhausen (Hessen) und Hann. Münden-Hedemünden (Landkreis Göttingen) sind am Sonntagmittag (03.12.23) insgesamt vier Menschen, darunter zwei Kinder, leicht verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher, der Fahrer oder die Fahrerin eines größeren, dunklen PKW mit KS-Kennzeichen, ist flüchtig. Die Polizei Hann. Münden sucht Zeugen.



Ersten Informationen zufolge, überholte der aus Richtung Witzenhausen kommende dunkle SUV oder Kombi gegen 11.35 Uhr eine vor ihm fahrende, aus vier oder fünf Wagen bestehende, Fahrzeugschlange trotz Gegenverkehrs. Eine in diesem Moment mit ihrem VW Tiguan aus Richtung Hann. Münden entgegenkommende Autofahrerin musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei geriet ihr Wagen ins Schleudern und stieß mit einem am Ende der entgegenkommenden Fahrzeugschlange fahrenden VW Caddy zusammen.



Der unbekannte dunkle SUV oder Kombi setzte die Fahrt in Richtung Hann. Münden fort.



Bei dem Geschehen wurden die Fahrerin des VW Tiguan und der Fahrer des VW Caddy sowie zwei mit im Wagen sitzende Kinder leicht verletzt. Rettungswagen transportierten die Verletzten in Krankenhäuser nach Heiligenstadt und Hann. Münden. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von vermutlich rund 30.000 Euro.



Am Unfallort waren die Freiwillige Feuerwehr Hann. Münden, drei Rettungswagen und ein Notartfahrzeug im Einsatz. Die B 80 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 13.15 Uhr voll gesperrt werden.



Unfallzeugen oder Verkehrsteilnehmende, denen gegen 11.35 Uhr ein größerer dunkler Wagen mit KS-Kennzeichen auf der B 80 aus Richtung Hedemünden entgegengekommen ist und die weitere Angaben zu Kennzeichen oder Insassen machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 bei der Polizei Hann. Münden zu melden.