GÖTTINGEN (jk) - Weil sie am 29. November in der Göttinger Barfüßerstraße ein rotes Mountainbike der Marke "Alubike" gestohlen haben sollen, hat die Polizei Ermittlungen gegen drei 19, 21 und 22 Jahre alte Männer aus Göttingen und dem Landkreis Northeim eingeleitet.



Eine Zivilstreife der Polizei hatte die Tatverdächtigen am besagten Tag gegen 17.30 Uhr dabei beobachtet, wie sie sich erst mehrere Räder ansahen und dann letztlich das rote Mountainbike mitnahmen. Kurz danach griffen die Ermittler zu. Der älteste der mutmaßlichen Diebe wurde nach Überprüfung und Personalienfeststellung vor Ort entlassen. Seine beiden 19- und 21-jährigen Komplizen wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle transportiert.



Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen kamen auch sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wieder auf freien Fuß.



Die Ermittler stellten das gestohlene rote Mountainbike sicher. Wer es vermisst, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.