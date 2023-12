GÖTTINGEN (jk) - In den Wohnungen zweier 32 und 33 Jahre alter Männer hat die Göttinger Polizei Ende November bei richterlich angeordneten Durchsuchungen insgesamt u.

Göttingen (ots) - a. rund 2,2 kg Amphetamin, etwa 1,3 kg Marihuana, Ecstasy-Tabletten, mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealgeld sowie weitere Beweismittel beschlagnahmt.



Die beiden Tatverdächtigen waren zuvor ins Visier der Ermittler geraten, nachdem sich Hinweise darauf ergeben hatten, dass sie arbeitsteilig Rauschgift herstellen und anschließend verkaufen würden. Der jetzige Durchsuchungserfolg ist das Ergebnis der daraufhin aufgenommenen, umfangreichen Ermittlungen.



An den Durchsuchungen der beiden im Stadtgebiet gelegenen Wohnungen waren neben Göttinger Ermittlern auch zwei Rauschgiftspürhunde aus Nienburg und Hildesheim beteiligt.



In der Wohnung des einen Mannes stieß man dabei auf Utensilien, die für die Herstellung von Amphetamin benötigt werden, dazu bereits fertig hergestelltes Amphetamin, Marihuana und Haschisch, Ecstasy- Tabletten, mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealgeld und weitere, bislang unbekannte Substanzen. Bei der Durchsuchung der zweiten Wohnung fanden die Beamten Amphetamin, Marihuana, Haschisch, mehrere Hundert Euro mutmaßliches Dealgeld sowie einen Schlagring, eine Machete und einen Baseballschläger. Alles wurde beschlagnahmt.



Die beiden 32 und 33-jährigen Tatverdächtigen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen vor Ort entlassen.



Die Ermittlungen gegen sie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.