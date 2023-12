Göttingen, Stadtteil Grone, Sollingstraße Dienstag, 5.

Göttingen (ots) - Dezember 2023, gegen 18.55 Uhr



GÖTTINGEN (jk) - Im Keller eines mehrgeschossigen Wohngebäudes in der Göttinger Sollingstraße ist am Dienstagabend (05.12.23) gegen 18.55 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Menschen wurden nicht verletzt. Eine Räumung des Hauses wurde nicht erforderlich. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Kameraden im Löscheinsatz.



Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten in einem Kellerraum gelagerte Gegenstände auf noch unbekannte Weise in Brand. Zur Höhe des entstandenen Gesamtschadens liegen bislang keine Angaben vor.



Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.