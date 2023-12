A 7, Anschlussstelle Nörten-Hardenberg Rtg.

Göttingen (ots) - Süd

Mittwoch, 07.12.2023, 10:00 Uhr



GÖTTINGEN (teu) - Aus bislang ungeklärter Ursache verunfallte eine 21jährige Pkw-Führerin aus dem LK Goslar mit ihrem Mini auf Höhe der Ausfahrt Nörten-Hardenberg und überschlug sich mehrfach. Sie kam zur vorsorglichen Untersuchung in ein Northeimer Krankenhaus.

An der Unfallstelle ist die Fahrbahn großflächig mit Betriebsstoffen verunreinigt und muss umfassend gereinigt werden. Dazu ist die Autobahn Rtg. Süden aktuell ab der Anschlussstelle Northeim-West gesperrt.

Einsatzkräfte der Autobahnpolizei, der Feuerwehr Höckelheim und der VIA Niedersachsen sind vor Ort im Einsatz.