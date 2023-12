Göttingen, Kreuzbergring/Ecke Goßlerstraße Donnerstag, 7.

Göttingen (ots) - Dezember 2023, gegen 22.45 Uhr



GÖTTINGEN (jk) - An der Kreuzung Kreuzbergring/Goßlerstraße sind am Donnerstagabend (07.12.23) gegen 22.45 Uhr beim Zusammenstoß zweier PKW drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist unklar. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.



Ersten Informationen zufolge, stieß ein in Richtung Robert-Koch-Straße fahrender, gelber VW Passat, in dem sich der 19 Jahre alte Fahrer und seine 44-jährige Beifahrerin befanden, an der Einmündung zur Goßlerstraße aus noch ungeklärter Ursache mit einem in diesem Moment von links kommenden grauen Mercedes zusammen. Bei der Kollision wurde die Beifahrerin in dem VW Passat schwer verletzt. Der 19-jährige Fahrer des Wagens sowie der 26 Jahre alte Mercedesfahrer erlitten leichte Verletzungen. Alle Insassen wurden mit Rettungswagen in die Uniklinik transportiert.



Warum es zu dem Unfall kam, ist nicht klar. Beide Fahrzeugführer gaben vor Ort an, bei "Grün" gefahren zu sein. An ihren Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt 30.000 Euro.



Wer den Unfall beobachtet hat und sachdienliche Hinweise zur Entstehung geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei Göttingen zu melden.