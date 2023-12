Göttingen, Hiroshimaplatz Mittwoch, 13. Dezember 2023, gegen 08.00 Uhr GÖTTINGEN (jk) - Etwa 15 bis 20 Personen haben am Mittwochmorgen (13.12.23) im Flur vor der Ausländerbehörde der Stadt Göttingen am Hiroshimaplatz u.

Göttingen (ots) - a. Tischtennisbälle verteilt und Bänder über den Gang gespannt. Eine Blockade der Räumlichkeiten im eigentlichen Sinne fand nicht statt. Die Aktion löste einen Polizeieinsatz aus.



An der Außenfassade des Neuen Rathauses wurde zudem ein Banner mit der Aufschrift "Ausländerbehörde abschaffen - Bleiberecht für alle" aufgehängt. Mit Eintreffen der ersten Funkstreifenwagen entfernten sich die Demonstrierenden vom Ort. Zu Zwischenfällen kam es nicht.



Fassade von Außenstelle des Landkreises mit Parolen beschmiert



Bereits in der Nacht zu Mittwoch (13.12.23) haben Unbekannte außerdem die Fassade einer Außenstelle des Landkreises Göttingen in der Carl-Zeiss-Straße an mehreren Stellen mit roter Farbe beschmiert. Die festgestellten Parolen beziehen sich inhaltlich u. a. auch auf die Ausländerbehörde. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch offen. Das Staatsschutzkommissariat ermittelt.