HANN. MÜNDEN (jk) - Unbekannte sind im Hann. Mündener Ortsteil Gimte (Landkreis Göttingen) durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus eingestiegen und haben nach ersten Informationen Schmuck gestohlen. Die Tat geschah zwischen dem 8. und 14. Dezember (Freitag bis Donnerstag) in der Eichenstraße. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Das Polizeikommissariat Hann. Münden geht davon aus, dass an dem Einbruch mehrere Täter beteiligt waren. Anwohnende oder sonstige Zeugen, die innerhalb des genannten Tatzeitraumes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 zu melden.