Göttingen (ots) - MÜNDEN (wb) - Anlässlich der Weihnachtsfeier des Polizeikommissariats Hann. Münden (Landkreis Göttingen) Mitte Dezember waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sämtlicher Dienstbereiche dazu aufgerufen, Lebensmittel als Spendengabe für die Mündener Tafel zu sammeln.



Insgesamt kamen auf diese Weise ca. 70 Kilogramm Lebensmittel zusammen, die durch die jeweils im Einsatz- und Streifendienst, im Kriminalermittlungsdienst sowie bei den Polizeistationen Dransfeld und Staufenberg Tätigen gekauft und gespendet wurden.



Bei der Auswahl der Waren wurde bewusst auf eine lange Haltbarkeit geachtet, um die Versorgung der Tafel mit Lebensmitteln auch über die Weihnachtszeit hinaus zu gewährleisten.



Mit der Sammel- und Spendenaktion der Mündener Polizei, deren Zuständigkeitsbereich sich auf die Stadt Hann. Münden mitsamt Ortsteilen, die Samtgemeinde Dransfeld und die Gemeinde Staufenberg erstreckt, möchte diese ihre Verbundenheit mit allen Bürgerinnen und Bürgern zum Ausdruck bringen.



Die Übergabe der Lebensmittelspenden an den 1. Vorsitzenden der Tafel Münden e. V. Gerd Lewin fand am Montag (18.12.23) vor dem Polizeidienstgebäude in der Welfenstraße 3 statt.



Foto: Gunnar Lungershausen (Mitarbeiter der Tafel), Gerd Lewin (1. Vorsitzender Tafel Münden e. V.), Erster Polizeihauptkommissar Dirk Schneider, Kriminalhauptkommissar Dirk Hentze, Polizeihauptkommissar Christoph Weigand (alle Polizeikommissariat Hann. Münden).



