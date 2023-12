Gemeinde Friedland, Kreisstraße 22 zwischen Groß Schneen und Ludolfshausen Donnerstag, 21. Dezember 2023, gegen 16.25 Uhr GROß SCHNEEN (jk) - In einem kleinen Waldgebiet auf der K 22 zwischen den Ortschaften Groß Schneen und Ludolfshausen (Landkreis Göttingen) ist am Donnerstagnachmittag (21.12.23) gegen 16.25 Uhr während des Sturms ein Autofahrer bei der Kollision mit einem Baum lebensgefährlich verletzt worden.

Göttingen (ots) - Die alarmierte Feuerwehr musste den schwerstverletzten 60-Jährigen aus seinem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen transportierte den Autofahrer anschließend in die Göttinger Uni-Klinik.



Unklar ist bislang noch, ob der Baum zum Zeitpunkt des Unfalls bereits auf der Straße lag oder aber auf den in diesem Moment vorbeifahrenden VW Crafter des 60-Jährigen stürzte.



Für die Untersuchungen zum genauen Unfallhergang wurde die K 22 bis auf Weiteres im Bereich der Unfallstelle polizeilich beschlagnahmt und abgesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.