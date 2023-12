Osterode, Bundesstraße 241, Höhe "Heiligenstock" Donnerstag, 21. Dezember 2023, gegen 11.15 Uhr OSTERODE (jk) - Beim Frontalzusammenstoß mit einem LKW ist am Donnerstagvormittag (21.12.23) gegen 11.15 Uhr auf der B 241 bei Osterode (Landkreis Göttingen) ein Autofahrer aus Goslar schwer verletzt worden.

Göttingen (ots) - Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme und die anschließenden Fahrbahnreinigungsarbeiten musste die Bundesstraße rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt werden.



Ersten Ermittlungen zufolge geriet der in Richtung Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) fahrende Senior in Höhe "Heiligenstock" in einer langgezogenen Rechtskurve bei starkem Regen mit seinem Renault Clio aus noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem LKW zusammen. Der Kleinwagen fing daraufhin Feuer. Ein Ersthelfer konnte den Fahrer noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug ziehen. Es brannte anschließend vollständig aus.



Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Göttingen geflogen.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.