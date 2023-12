Göttingen, Elmweg und Breslauer Straße Bovenden, Alte Bundesstraße Dienstag, 26.

Göttingen (ots) - Dezember 2023, zwischen 11.00 und 22.45 Uhr



GÖTTINGEN/BOVENDEN (jk) - Nicht nur in Hann. Münden waren Einbrecher über die Weihnachtsfeiertage "aktiv" (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5681412). In Göttingen und Bovenden schlugen unbekannte Täter am 2. Weihnachtsfeiertag (Dienstag, 26.12.23) gleich dreimal zu.



Aus einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Göttinger Elmweg stahlen Diebe in der Zeit zwischen 18.30 und 22.45 Uhr nach ersten Informationen diversen Schmuck. Zuvor hatten sie sich über ein aufgehebeltes Fenster gewaltsam Zutritt verschafft. Der geschätzte Schaden beträgt rund 500 Euro.



In der Breslauer Straße versuchten Unbekannte im Laufe des Tages zwei Terrassentüren eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Dabei wurde eine Glasfront beschädigt. Ins Hausinnere gelangten die Einbrecher aber nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.



In der Alten Bundesstraße im benachbarten Bovenden stiegen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 17.30 und 19.30 Uhr durch eine ebenfalls aufgehebelte Terrassentür in eine Wohnung ein. Sie entkamen unerkannt mit Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist hier offen.



Sachdienliche Hinweise zu allen drei Taten werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.



Angesichts des bevorstehenden, zweiten längeren Wochenendes rät die Polizei:



So schützen Sie sich vor Einbrechern



Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.



Weitere Tipps siehe auch https://www.k-einbruch.de/