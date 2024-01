Seit dem 1. Januar 2024 wird der 68-jährige Edward R.

Goslar (ots) - aus Goslar vermisst.



Im Rahmen der sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen wurde ermittelt, dass der Gesuchte am 1. Januar 2024, gegen 18.30 Uhr, letztmalig in Liebenburg gesehen wurde, seitdem verliert sich seine Spur. Aktuell gibt es keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort.



Edward R. ist gesundheitlich eingeschränkt, so dass vor diesem Hintergrund aufgrund der Gesamtumstände von einer Gefahr für Leben und Gesundheit des 68-Jährigen ausgegangen werden muss. Er wird wie folgt beschrieben:



- 186 cm groß - schlank - gepflegte Erscheinung - Bart - Brille -

volles graues Haar - bekleidet mit einem olivgrünen Parker -

eventuell eine graue Stoffhose - graue Mütze



Hinweise zum Gesuchten nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 3390 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.