Unfallverursacher fuhr mehrfach in den Gegenverkehr Langelsheim.

Goslar (ots) - Durch seine riskante Fahrweise gefährdete vermutlich ein 81jähriger Wolfshäger andere Verkehrsteilnehmer. Der Mann befuhr letzten Freitag gegen 16:55 Uhr von der Kreuzalle kommend die Lautenthaler Straße, die Hautstraße und die Straße Im Tölletal in Richtung Langelsheim. Hierbei fuhr er mehrfach gegen Bordsteinkanten und verursachte einen Verkehrsunfall. In diesem Zusammenhang wird nach weiteren geschädigten Verkehrsteilnehmern, die z.B. ausweichen oder abbremsen mussten, sowie auch unbeteiligten Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Langelsheim, Tel. 05326 / 97878-0, zu melden.



Torsten Schmidt



Polizeihauptkommissar