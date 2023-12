Verkehrsunfall mit Sachschaden Wolfshagen.

Goslar (ots) - Am Montagabend ereignete sich gegen 17:10 Uhr auf der K 35 ein Verkehrsunfall der einen Gesamtschaden von ca. 4.500 Euro nach sich zog. Ein 20jährer Goslarer beabsichtige mit seinem BMW von einem Wirtschaftsweg auf die K 35 aufzufahren. Aufgrund der Dunkelheit erkannte er nicht den Rand der dortigen Grabenüberführung und fuhr mit dem rechten Hinterrad so tief in den Graben, dass der PKW mit dem Unterboden auf der Grabenkante auflag und das linke Vorderrad keinen Kontakt mehr zur Fahrbahn hatte. Der PKW war somit in eine manövrierunfähige Situation gekommen und stand quer zur K 35. Eine 63jährige Lautenthalerin, die die K 35 in Richtung Lautenthal befuhr erkannte die Situation zu spät, wich noch nach links aus, kollidierte jedoch trotzdem mit dem PKW. Der BMW wurde von einem Abschleppunternehmen mittels Kran geborgen. Hierzu musste die K 35 für ca. 20 Minuten voll gesperrt werden.



Torsten Schmidt



Polizeihauptkommissar