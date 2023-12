Beschädigungen am PKW T-Cross

© Beschädigungen am PKW T-Cross

Verkehrsunfallflucht Langelsheim.

Goslar (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes Lange Straße. Ein PKW beschädigte beim Ein- oder Ausparkten einen auf dem Parkplatz stehenden VW VW T-Cross am Stoßfänger vorn rechts. An dem VW entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Bei dem unfallverursachenden PKW dürfte es sich um ein rotes Fahrzeug handeln. Zeugen die Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeistation Langelsheim, Tel. 05326 / 97878-0, zu melden.



Torsten Schmidt



Polizeihauptkommissar