Einbruchdiebstahl aus einem Kraftfahrzeug - Schaden ca. 1000,- Euro

Goslar (ots) - In der Nacht auf den 09.12.2023, 38723 Seesen, Harzstraße Höhe Hausnummer 10.

Eine bislang unbekannte Person schlug bei einem Transporter, der auf einem Parkstreifen abgestellt worden war, die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete aus dem Innenraum diverses Werkzeug. Hinweise unter der Tel.-Nr.: 05381-9440.



Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus -Schaden ca. 500,- Euro



In der Nacht auf den 09.12.2023, 38723 Seesen/Engelade, Oststraße.

Eine bislang unbekannte Person versuchte die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. An der Hauseingangstür entstand lediglich ein Sachschaden. Hinweise auf verdächtige Personen unter der Tel.-Nr.: 05381-9440.



Fahrern ohne Fahrerlaubnis



09.12.2023, gegen 10.00 Uhr, 38729 Langelsheim/Hahausen, Goslarer Straße.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bei einem 29-jährigen Seesener festgestellt, dass er seinen Lkw/Transporter führte, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.(hei)