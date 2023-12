Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Am 11.12.2023 gegen 14:50 Uhr kam es in Bad Harzburg in der Schmiedestraße zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Goslar (ots) - Der Unfallbeteiligte 01 befuhr mit seinem silberfarbenen SUV die Schmiedestr. aus Richtung Rudolf-Huch-Str. kommend in Richtung Rohkamallee. Auf Höhe der Einmündung der Rohkamallee soll der Unfallbeteiligte 01 die nötige Sorgfaltspflicht im Straßenverkehr außer Acht gelassen haben und dabei ein Verkehrszeichen touchiert haben. Anschließend habe der Unfallbeteiligte 01 seine Fahrt in die Rohkamallee und danach in unbekannte Richtung weiter fortgesetzt und damit pflichtwidrig den Unfallort verlassen. Es entstand Sachschaden am Verkehrszeichen.



Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich bei der Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480 zu melden.