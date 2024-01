Trunkenheit im Straßenverkehr Am Silvesterabend gg.

Goslar (ots) - 18:10 Uhr wurde ein 42jähriger Bad Harzburger durch eine Funkstreife des PK Bad Harzburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war in seinem Pkw Opel zunächst auf der Bäckerstraße in Bündheim unterwegs und konnte auf der Breiten Straße angehalten werden.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab eine AAK von 1,75 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. MAP