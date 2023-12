Einbruch

Goslar (ots) - Goslar.



Am frühen Sonntagabend, zwischen 17:50 Uhr und 18:20 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter auf den Balkon eines Wohnhauses in der Schützenallee. Hier hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so zunächst in das Gebäude, wurden jedoch bei ihren Handlungen gestört und entkamen unerkannt ohne Diebesgut.



Verkehrsunfallflucht



Goslar.



Am Sonntagmittag, gegen 12:15 Uhr, stieß ein 58jähriger Goslarer auf dem Parkplatz des HarzCamp in der Clausthaler Straße mit seinem Pkw beim Rangieren gegen einen geparkten Pkw Mitsubishi mit GS-Zulassung. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.



i.A. Schumbrutzke, PHK