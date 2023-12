Körperverletzung und Bedrohung im Park Goslar.

Goslar (ots) - Am Mittwoch, gegen 17.00 Uhr, kam es zu Streitigkeiten in einer Parkanlage im Georgenberg zwischen einem 19-jährigen Goslarer und mehreren Passanten. Der alkoholisierte Mann schubste und bedrohte mehrere Personen. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde er nach Eintreffen der Polizeibeamten zur Ausnüchterung dem Gewahrsam der Polizei Goslar zugeführt. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.



Versuchter Einbruch



Goslar. Am Dienstagabend, gegen 21.00 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Täter durch Kellerfenster in ein Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße zu gelangen. Bei der Tatausführung wurden sie durch einen Zeugen gestört und verließen mutmaßlich ohne Diebesgut die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 400 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.



Trunkenheit im Verkehr



Goslar. Am Mittwochmorgen, gegen 08.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Goslar einen Pkw VW im Bereich Jürgenohl. Die 61-jährige Fahrerin stand mit 0,71 Promille unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.



i.A. Holzhausen, PHK