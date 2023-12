Wohnungseinbruchdiebstahl In der Zeit von Fr., 22.12.23 bis Mi., 27.12.23 nutzte ein bislang unbekannter Täter die Abwesenheit eines Mieters in der Stettiner Str., um in dessen Wohnung, durch Aufbrechen der Tür, einzudringen und diverse elektronische Unterhaltungsmedien, wie Spielekonsolen und TV-Geräte, zu entwenden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter 05323/9531-0.

Goslar (ots) - Killig, PHK