Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 29.12.2023 Zeugenaufruf - Sachbeschädigung an PKW in Bad Harzburg In der Straße "Am Heiligenholz" in Bad Harzburg wurde über die Weihnachtsfeiertage ein PKW beschädigt.

Goslar (ots) - Das Fahrzeug war im Einmündungsbereich zur Bergstraße geparkt worden. Vom 22.12.2023 bis 26.12.2023 wurde an der linken Seite des dunklen PKW der Lack durch bisher unbekannte Täter zerkratzt. Der Schaden wurde auf 1000,- EUR geschätzt.



Zeugenaufruf - Beschädigung Stromverteilerkasten in Vienenburg



Vom 11.12.2023 bis zum 26.12.2023 wurde in Vienenburg ein Stromverteilerkasten beschädigt. Vermutlich wurde der Verteilerkasten durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Der geschätzte Schaden wurde mit bisher 3500,- EUR angenommen. Unfallort war die Goslarer Straße in Vienenburg.



Bearbeitet von Conrad, PHK



e-mail

markus.conrad@polizei.niedersachsen.de

poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.