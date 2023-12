Verkehrsunfall mit Trunkenheit Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht des 09.12.23, gegen 02:15 Uhr im Bereich Vienenburg.

Goslar (ots) - Eine 18jährige aus dem Landkreis Nordharz befuhr mit ihrem Skoda die Kreisstraße 34 von Lengde kommend, in Richtung Wiedelah.

An der Einmündung K34/B241 fuhr die junge Frau geradeaus in eine dort befindliche Schutzplanke. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde seitens der eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2700 Euro beziffert. MAP