Einbruch in eine Garage in Bad Harzburg In der Wichernstraße drangen unbekannte Täter durch stumpfe Gewaltanwendung in eine Garage ein.

Goslar (ots) - Der Tatzeitraum ist vom 02.12.2023, 14:00 Uhr bis 03.12.2023, 05:05 Uhr. Es wurden dabei diverse Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich bisher auf 870,- EUR.



Diebstahl unter erschwerten Umständen aus einem Schaufensterkasten in Bad Harzburg



In der Herzog-Wilhelm- Straße hebelten unbekannte Täter in der Nacht zum 03.12.2023 eine Schaufensterscheibe zu einem Ausstellungskasten auf. Die Täter entwendeten die darin befindlichen Brillengestelle. Anschließend wurde durch die Täter versucht der daneben befindliche Schaufensterkasten aufzuhebeln. Dies misslang jedoch. Der Gesamtschaden beläuft sich bisher auf 251,- EUR.



Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480 oder per Email an poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen.