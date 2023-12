Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang Seesen.

Goslar (ots) - Auf der Bundesstraße 243 kam es am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verstarben.



Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Pkw Kia die Bundesstraße 243 in Fahrtrichtung Bornhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. Die 24-jährige Beifahrerin und der 21-jährige Mitfahrer erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer wurde schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Alle Fahrzeuginsassen kamen aus Seesen.



Die Bundesstraße 243 war bis ca. 01.30 Uhr voll gesperrt. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Unfalles werden gebeten, die Polizei unter (05321) 339-0 oder (05381) 944-0 zu kontaktieren.



Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5678860



i.A. Holzhausen, PHK