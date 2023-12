Zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 17.20 Uhr, stiegen im Stadtteil Ohlhof Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein.

Goslar (ots) - Der oder die Tatverdächtigen gelangten gewaltsam in das Haus im Degenhardtweg und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, konnten jedoch offenbar kein Diebesgut erlangen.



Die Ermittler der Kripo Goslar suchen in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 anzurufen.



+++



Im Stadtteil Jürgenohl ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Goslar Zeugen sucht.



Zwischen Dienstag, 16.10 Uhr und Mittwoch, 23 Uhr, streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Zelterstraße 2 geparkten bronzefarbenen Skoda Fabia. Die an der hinteren linken Fahrzeugseite verursachten Beschädigungen belaufen sich auf geschätzte 2.500 Euro.



Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 entgegen.