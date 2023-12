Mutmaßlich in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag versuchten bislang Unbekannte in einen Verkaufsstand auf dem Weihnachtsmarkt in Goslar einzusteigen.

Goslar (ots) - Im Zeitraum von etwa 20.10 Uhr bis 10.30 Uhr, gelangten der oder die unbekannten Tatverdächtigen gewaltsam in den Verkaufsstand, wurden jedoch offensichtlich nicht fündig und entkamen ohne Beute.



Hinweise zu dieser Tat oder Beobachtungen, die mit selbiger in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 entgegen.



+++



Im Liebenburger Ortsteil Heimerode beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen Grundstückszaun und entfernte sich anschließend vom Unfallort.



Im Zeitraum von Sonnabend, ca. 19.30 Uhr, bis Sonntag, ca. 12 Uhr, wurden in der Neuroder Straße 14 zwei Elemente eines Holzzaunes aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.



Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter (05321) 339-0 mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.