Im Ortsteil Oker ereignete sich am Dienstagmittag ein Auffahrunfall, bei dem die beteiligten Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt wurden.

Goslar (ots) - Ein 21jähriger Mann aus Goslar fuhr mit seinem VW Golf gegen 13.30 Uhr auf der Straße Im Schleeke Richtung Oker. Eine vor ihm fahrende 56jährige Harzburgerin musste mit ihrem VW Up verkehrsbedingt abbremsen, was der Golffahrer zu spät erkannte und trotz eines Ausweichmanövers auf den Up auffuhr.



Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Am VW Golf entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.