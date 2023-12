Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen versuchten im Marienbader Weg in eine verschlossene Garage einzudringen.

Goslar (ots) - Der oder die Tatverdächtigen hatten zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, unter Gewalteinwirkung versucht, ein verschlossenes Metalltor auf einem Garagenhof zu öffnen, was allerdings misslang. Das Garagentor wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen.



Beobachtungen oder Hinweise, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 entgegen.