Trunkenheitsfahrt Am Sonntagmorgen, gegen 00:50 Uhr fiel einer Funkstreifenbesatzung ein Radfahrer auf der Breiten Straße in Goslar auf, welcher die gesamte Fahrbahn benötigte um in Schlangenlinien voranzukommen.

Goslar (ots) - Eine anschließende Kontrolle ergab, dass der 44jährige Goslarer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille.



Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.