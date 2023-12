- Goslar-Altstadt - Mülltonnen geraten in Brand

Goslar (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache fingen am frühen Montagabend auf einem Hinterhof in der Goslarer Altstadt zwei Mülltonnen Feuer.



Gegen 17.30 Uhr hatte ein aufmerksamer Passant die brennenden Mülltonnen auf einem Hinterhof in der Piepmäkerstraße entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand umgehend und konnte so ein Übergreifen des Feuers auf ein Gebäude unterbinden.



Zur Klärung der Brandursache fragen die Ermittler der Polizei Goslar nach Beobachtungen oder Hinweisen, die mit der Entstehung des Feuers in Zusammenhang stehen könnten. Mögliche Zeugen werden gebeten, die Polizei unter (05321) 339-0 zu kontaktieren.



+++



- Oker - Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall und flüchtet



Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend in Oker, flüchtete der Verursacher zunächst, wurde aber später durch die Polizei angetroffen.



Ein 28-jähriger Mann aus Goslar fuhr mit seinem Audi gegen 19.30 Uhr die Straße Schrevenwiesen in Richtung Försterweg entlang. Aufgrund eines am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs musste er ausweichen und touchierte dabei den ihm entgegenkommenden Pkw Hyundai einer 33-jährigen Frau aus Goslar. Anschließend setzte der Audi seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.



In der Bahnhofstraße wurde der flüchtige Audi kurz darauf von einer Streifenbesatzung angetroffen und kontrolliert. Hierbei stellten die Polizisten neben frischen Unfallspuren am Fahrzeug auch eine offensichtliche Alkoholisierung beim Fahrer fest.



Dem 28-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Trunkenheit im Straßenverkehr. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.