Auf der Bundesstraße 82 zwischen Langelsheim und Abzweig Lutter ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen ihr Leben verloren.

Goslar (ots) - Nach aktuellem Ermittlungsstand setzte ein in Richtung Seesen fahrender Audi verbotswidrig zum Überholen an und kollidierte in der Gegenspur zunächst mit einem entgegenkommenden Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes zur Seite geschleudert, wo er anschließend mit einem weiteren Mercedes kollidierte, der ebenfalls in Richtung Goslar unterwegs war.



Durch die Frontalkollision verstarben die zwei Insassen des Audi sowie die Person im Mercedes. Die 45-jährige Fahrerin des zweiten involvierten Mercedes wurde nach bisherigem Sachstand leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt.



Nähere Informationen zu den jeweils Unfallbeteiligten sind derzeit nicht möglich.



Die Sperrung der B 82 wird voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern.



Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Unfalles werden gebeten, die Polizei unter (05321) 339-0 zu kontaktieren.