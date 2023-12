Auf der Grauhöfer Landstraße ereignete sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden.

Goslar (ots) - Eine 20-jährige Frau aus Goslar fuhr gegen 18.15 Uhr mit ihrem Renault auf der Grauhöfer Landstraße in Richtung Hahndorf und beabsichtigte nach links in die Stapelner Straße abzubiegen.



Hierbei übersah sie offensichtlich den ihr entgegenkommenden VW Tiguan eines 35-jährigen Goslarers, so dass beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich kollidierten. Der Tiguan wurde durch den Zusammenprall gegen einen Audi A 6 eines 55-jährigen Mannes aus Wolfenbüttel geschoben, der von der Stapelner Straße in die Grauhöfer Landstraße abbiegen wollte.



Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Die Insassen blieben unverletzt.