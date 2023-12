Die Polizei Goslar sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagvormittag am Bahnhofsplatz ereignet hat.

Goslar (ots) - Zwischen 9.45 Uhr und 11.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen auf dem Parkplatz am ZOB abgestellten gelben VW Sharan und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der verursachte Schaden an der linken Fahrzeugseite wird auf eine Höhe von 3.000 Euro geschätzt.



Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 entgegen.



+++



- Dörnten



Unbekannte Tatverdächtige nutzten am Montag die Abwesenheit der Bewohner und stiegen in ein Einfamilienhaus im Liebenburger Ortsteil Dörnten ein.



Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr waren die Täter gewaltsam in das Haus in der Hahndorfer Straße gelangt. Hier durchwühlten sie mehrere Räume und entkamen anschließend mit derzeit nicht bekanntem Diebesgut.



Zur Aufklärung dieser Tat fragen die Ermittler der Kripo Goslar nach Beobachtungen oder Hinweisen, die mit diesem Einbruch im Ortskern von Dörnten zusammenhängen könnten. Zeugen erreichen die Polizei unter (05321) 339-0.



+++



- Goslar



Aufgrund eines Vorfalles mit einem offenbar stark alkoholisierten Mann wurde die Polizei am Montagabend zum Goslarer Bahnhof gerufen.



Gegen 22.15 Uhr soll ein junger Mann in der Bahnhofshalle auf zwei junge Frauen zugegangen sein und hierbei ein Messer in der Hand getragen haben. Die betroffenen Frauen hätten den Bahnhof daraufhin verlassen.



In der Bahnhofsunterführung trafen die Einsatzkräfte kurz darauf einen stark betrunkenen 22-jährigen Goslarer an, auf den die Beschreibung des Tatverdächtigen zutraf. In der Kleidung des Mannes wurde ein Messer sichergestellt und dieser anschließend der Wache zugeführt. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung, verbrachte er die Nacht im Gewahrsam der Polizei.



Die Polizei Goslar hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Hierbei wären insbesondere die Beobachtungen der jungen Frauen aus dem Bahnhofsgebäude für die Aufklärung des Sachverhalts von Bedeutung.



Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 entgegen.