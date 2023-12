Im Stadtteil Jürgenohl wurden am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall zwei Pkw stark beschädigt.

Goslar (ots) - Gegen 8 Uhr fuhr eine 62-jährige Frau aus Goslar mit ihrem VW Polo auf der Robert-Koch-Straße in Richtung Silcherstraße. Beim Abbiegen in die Zufahrt zum Arbeitsamt übersah sie offensichtlich den ihr entgegenkommenden Mitsubishi eines 28-jährigen Goslarers, so dass es zum Zusammenstoß kam.



Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.



+++



Bei einem Verkehrsunfall in der Goslarer Innenstadt wurde ein Fußgänger am Donnerstagabend leicht verletzt.



Ein 35-jähriger Fußgänger aus Goslar überquerte gegen 17.30 Uhr die Astfelder Straße in Richtung Klubgartenstraße. Hierbei wurde er von einem 55-jährigen Goslarer übersehen, der mit seinem Mercedes aus der Straße Am Heiligen Grabe in die Astfelder Straße abbog, so dass es im Bereich der Fußgängerfurt zum Zusammenstoß kam.



Der Fußgänger wurde leicht verletzt dem Klinikum zugeführt. Am Pkw entstand Sachschaden.