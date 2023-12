Zwischen Montag, 2.20 Uhr, und Dienstag, 14.50 Uhr, wurde in Jürgenohl ein schwarzer Mercedes Benz durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Goslar (ots) - Der geschädigte Pkw hatte in Höhe Hirschberger Straße 1 am Straßenrand geparkt. Vermutlich stieß das verursachende Fahrzeug beim Rückwärtsfahren von einem gegenüberliegenden Parkplatz gegen den Mercedes, beschädigte dabei dessen linke Fahrzeugseite und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei stellte am beschädigten Mercedes Fremdfarbe fest und sicherte diese als Beweismittel. Die Höhe des Schadens wird auf etwa 1.500 Euro beziffert.



Wer Hinweise auf das Unfallgeschehen, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter (05321) 339-0 in Verbindung zu setzen.