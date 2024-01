Seesen 20jähriger Fahrzeugführer aus Bad Grund kommt am 01.01.24 gegen 04:20 Uhr beim Abbiegen mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn der Thüringer Straße in Münchehof ab und touchiert einen Gartenzaun.

Goslar (ots) - PKW und Zaun werden beschädigt. Bei der Unfallaufnahme wird Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers durch die Funkstreife festgestellt. Eine Überprüfung kann den Verdacht bestätigen. Eine Blutentnahme wird angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet. Am PKW und am Zaun entstand ein Sachschaden von ca. 2500,- Euro. Der PKW musste von einem hiesigen Abschlepper mit Kran aus der misslichen Lage befreit werden.