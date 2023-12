Seesen In der Zeit vom 29.11.23 13:00 Uhr bis 30.11.23 09:30 Uhr beschädigt ein unbekannter Täter die rechte Fahrzeugseite eines PKW mittels spitzem Gegenstand, welcher in der Posener Straße in Seesen abgestellt war.

Goslar (ots) - Am PKW entstehen deutliche Kratzspuren. Sachschaden ca. 2000,- Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440



Langelsheim



Am 30.11.23 wird der Polizei Seesen eine Sachbeschädigung in der Straße `Zum Westerberg` in Neuwallmoden gemeldet. Dort hat eine zur Zeit unbekannte Person eine Laterne auf einem Privatgrundstück zerstört. Geschätzter Sachschaden ca. 100,- Euro.

Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen 05381/9440



Seesen



In der Nacht vom 29.11.23 19:30 Uhr bis zum 30.11.23 15:00 Uhr beschädigt eine zur Zeit unbekannte Person die hintere rechte Seitenscheibe eines PKW, welcher in der Straße `An der Landesbahn ` in Seesen abgestellt war. Ein Tatwerkzeug konnte vor Ort nicht aufgefunden werden. Der Schaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440